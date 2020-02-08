9 и 10 февраля будет будет холоднее и ветренее, чем 24 января.

Об этом в субботу сказала Trend директор Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Умайра Тагиева, передает Day.Az.

По ее словам, в отличие от погоды, наблюдаемой 24 января, на этот раз морозная погода будет длиться в течение двух дней.

"Процесс уже начался вечером седьмого и будет продолжаться в течение восьмого февраля. Но пик придется на 9 и 10 февраля. В эти дни погодные условия станут еще хуже. Поэтому процесс будет несколько продолжительным", - сказала она.