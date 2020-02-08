Сегодня в Абшеронском национальном парке объявлен "День открытых дверей".

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на пресс-службу министерства экологии и природных ресурсов, при участии Всемирного фонда дикой природы, Азербайджанского орнитологического общества и школьников в Абшеронском нацпарке прошел экологический тренинг под лозунгом "Природу бережет не сторож, а любовь!".

В мероприятии, организованном по случаю 15-летия Абшеронского нацпарка, при поддержке проекта минобразования "Друг школьника" приняли участие свыше 40 учеников средней школы № 280 Сураханского района. Школьникам рассказали об охраняемых природных территориях Азербайджана и охране представителей флоры и фауны.

Активные ученики были награждены подарками, а всем участникам вручены карты, дающие право бесплатного посещения Абшеронского национального парка в течение года.

Отметим, что национальный парк учрежден в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана от 8 февраля 2005 года.