Кабинет министров Азербайджана утвердил "Положение об экспертной комиссии, осуществляющей государственную экологическую экспертизу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, согласно положению, в полномочия Экспертной комиссии, организованной министерством экологии и природных ресурсов, входит оценивание уровня безопасности и потенциально негативного влияния на окружающую среду объектов экологической экспертизы на основе полного, всестороннего и научно обоснованного анализа, недопущение вынесения решений, которые непосредственно или косвенным образом оказывают негативное воздействие на окружающую среду, определение соответствия объектов экологической экспертизы нормативно-правовым актам в сфере охраны окружающей среды и использования природных ресурсов, оценка эффективности, полноты и целостности мер по охране окружающей среды и определение их соответствия экологическим требованиям, информирование заинтересованных лиц о потенциальном воздействии объектов экологической экспертизы на окружающую среду, и последствиях такого воздействия, подготовка обоснованных заключений о возможности реализации проектов в связи с объектами экологической экспертизы и о пределах возможного воздействия на окружающую среду.

В состав Экспертной комиссии наряду с сотрудниками министерства также входят представители соответствующих госорганов (структур). К деятельности Комиссии могут быть привлечены научные учреждения, НПО, СМИ, представители инициативных групп граждан и дворовых комитетов муниципалитетов, а также на основании контракта эксперты соответствующего профиля.

В зависимости от специфики проекта по объекту экологической экспертизы привлечение экспертов к деятельности Комиссии осуществляется путем объявленного на сайте министерства конкурса. Если в ходе экологической экспертизы объектов устанавливается их трансграничное воздействие, то при согласовании с министерством иностранных дел Азербайджана к деятельности Комиссии привлекаются специалисты заинтересованных стран и международные эксперты.