https://news.day.az/society/1201082.html В Шеки автомобиль сбил пешехода
В Шеки автомобиль сбил пешехода
В Шеки автомобиль сбил 72-летнего мужчину.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 11:00 в городе Шеки легковой автомобиль сбил переходившего дорогу Джафарова Назима Лютвели оглу (1948 г.р.). Пострадавший госпитализирован с телесными травмами в Шекинскую центральную районную больницу.
По факту проводится расследование.
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