В Шеки автомобиль сбил 72-летнего мужчину.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, сегодня примерно в 11:00 в городе Шеки легковой автомобиль сбил переходившего дорогу Джафарова Назима Лютвели оглу (1948 г.р.). Пострадавший госпитализирован с телесными травмами в Шекинскую центральную районную больницу.

По факту проводится расследование.