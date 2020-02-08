В результате воздействия холодных арктических воздушных масс, проникших на территорию республики с северо-запада из районов Черного моря и Турции, начиная с вечера седьмого февраля, наблюдается резкое изменение погоды с понижением температуры воздуха на 18 градусов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой национальный департамент гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов, если вчера дневная температура воздуха в столице повысилась до 22-25 градусов тепла (за весь период метеонаблюдений в 2002 году было 23 градуса), то сегодня утром зафиксировано всего семь градусов тепла.

По данным на 12.00 8 февраля в Халтане, Хыналыге, Гырыз, Сарыбаш (Гах), Акдаре (Ордубад), Гедабеке, Дашкесане выпало 1-6 мм снега, и образовался снежный покров толщиной 2-36 сантиметров.

"Как и ожидалось, процесс продолжается и восьмого февраля, а 9 и 10 февраля погода и дальше будет ухудшаться, температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове приблизится к нулю, ночью 1-4 градуса мороза. Ожидается снегопад, в том числе и мокрый, местами интенсивного характера", - сказали в департаменте.