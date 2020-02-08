В Барде произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщили Day.Az в пресс-службе Министерства внутренних дел (МВД), 7 февраля примерно в 09:00 на территории села Алпоуд Бардинского района столкнулись два автомобиля марки "ВАЗ", за рулем которых находились житель района Р.Гасымов и житель города Мингячевир Н.Фараджов.

Госпитализированная с травмами в результате аварии пассажир Р.Гасымова Адиля Азизова скончалась в больнице.

По факту проводится расследование.