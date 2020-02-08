Обнародован прогноз погоды в Азербайджане на завтра.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, в Баку и на Абшеронском полуострове местами ожидается снегопад, сильный северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 0-3 градуса тепла, вечером 1 градус мороза, в Баку ночью и днем 0-2 градуса тепла, вечером - 1 градус мороза.

Атмосферное давление повысится с 758 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью и днем - 75-85 процентов.

В районах Азербайджана ожидается осадки, снегопад, местами интенсивного характера. Кое-где туман, западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 0-5 градусов мороза, днем 1-5 градусов тепла, в горах ночью 5-10, днем 0-5 градусов мороза, ожидается гололедица.