На внеочередных парламентских выборах в Азербайджане впервые проголосуют 6189 человек.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом заявил сегодня на пресс-конференции председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов.

Председатель ЦИК сказал, что самому старшему избирателю 126 лет. Ее зовут Аллахвердиева Самарганд. Самый пожилой мужчина - избиратель Ахмедов Шахверди, ему 108 лет.

В день голосования 18 лет исполнится 99 избирателям.

Напомним, что завтра в Азербайджане состоятся внеочередные парламентские выборы. В рамках парламентских выборов за депутатский мандат будут бороться 1314 зарегистрированных кандидатов. В целом на первом этапе с целью выдвижения кандидатуры в ЦИК обратился 2431 человек. На различных стадиях процесса 321 из них снял свою кандидатуру, а две кандидатуры аннулированы решением ЦИК. 21% зарегистрированных кандидатов в депутаты составляют женщины, 79% - мужчины. Кандидатура 246 человек выдвинута 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Отметим, что аккредитацию на внеочередные парламентские выборы прошли 883 международных наблюдателя, представляющих 58 стран и 59 международных организаций. Число местных наблюдателей составляет 89 676 человек. Из них 35 152 наблюдатели - от политических партий.