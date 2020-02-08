Всем пенсионерам, зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшероне, пенсии в этом месяце были выплачены вместе с надбавкой.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал заведующий отделом по связям с общественностью и коммуникаций министерства труда и социальной защиты населения Фазиль Талыбов.

"Пенсии были перечислены вместе с надбавками за январь. Пенсии по другим городам и районам будут выплачены согласно месячному графику. Хочу напомнить, что распоряжением Президента Ильхама Алиева от шестого февраля 2020 года в соответствии с годовым темпом роста среднемесячной номинальной заработной платы, устанавливаемым Государственным комитетом по статистике, в результате индексации страховая часть всех видов трудовых пенсий повысилась на 16,6 процента", - сказал Талыбов.