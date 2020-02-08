Завершился конкурс, объявленный в Баку в декабре прошлого года по регулярным автобусным маршрутным линиям №№ 11, 30, 40, 71, и 199.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство, по итогам конкурса ООО BakuBus объявлен победителем по регулярным маршрутным линиям №№ 11, 30 и 40, передает Day.Az.

Осуществление перевозки пассажиров по этим линиям будет обеспечено поэтапно. Общественность будет проинформирована об этом заранее.

Перевозки по маршрутным линиям №№ 71 и 199 временно будет осуществляться прежними перевозчиками, до проведения очередных конкурсов.

С целью повышения качества и безопасности пассажироперевозок регулярные маршрутные линии №№ 12, 24, 32, 35, 67, 93 и 211 также будут выставлены на конкурс. На основании обращений, поступивших от граждан по поводу перевозок на вышеперечисленных линиях, были проведен анализы и выявлены недостатки. С учетом этого, было вынесено решение выставить эти маршрутные линии на конкурс. Общественность будет дополнительно проинформирована об условиях и правилах конкурса.