20:49

В результате пожара, произошедшего на крыше четырехэтажного жилого здания в городе Нефтчала, по предварительным данным, никто не пострадал.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Объединении по управлению медицинскими территориальными подразделениями" (TƏBİB), на месте происшествия находятся четыре бригады скорой помощи.

Отмечается, что испуганным в результате пожара жителям оказывается амбулаторная помощь.

20:20

В Нефтчале произошел сильный пожар.

Как передает Day.Az со ссылкой на МЧС Азербайджана, в результате короткого замыкания в электропроводке жилого здания на проспекте Гейдара Алиева в районном центре загорелась крыша здания, в котором 40 квартир.

На место происшествия привлечены сотрудники Нефтчалинской и Сальянской районной частей Государственной службы пожарной охраны, жильцы здания эвакуированы.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию о пожаре. Как сообщили АПА в министерстве, на "горячую линию 112" МЧС поступило сообщение о пожаре на крыше четырехэтажного здания в городе Нефтчала на проспекте Г.Алиева, 4. На место происшествия были незамедлительно привлечены сотрудники Государственной службы пожарной охраны министерства.

Дополнительная информация будет предоставлена.