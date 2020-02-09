В связи с наблюдаемыми погодными условиями в Баку на автомагистралях проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхское шоссе-аэропорт снижено допустимая скорость движения.

Как сообщили Trend в Бакинском транспортном агентстве, на других улицах и проспектах столицы наблюдается нормальное движение транспортных средств, передает Day.Az.

Агентство также предупреждает водителей: "Просим водителей принять во внимание метеорологические факторы и управлять транспортными средствами с соблюдением установленного предела скорости на дорогах".

Следует отметить, что, в отличие от обычных дней, усилен контроль над движением автобусов на городских дорогах и трассах.