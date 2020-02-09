Вчера вечером во всех районах северного региона Азербайджана погода резко ухудшилась, пошел снег.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в северном регионе больше всего осадков выпало в селе Хыналыг Губинского района.

Здесь высота снежного покрова достигла 43 см. В селе Гырыз Губинского района высота снежного покрова составила 40 см, в Халтане - 35 см, в поселке Алтыагадж Хызинского района - 36 см, в Губе - 11 см, в Шабране - 2 см, в селе Набрань Хачмазского района - 1 см, в селе Ясаб Гусарского района - 15 см.

В селе Гырыз Губинского района температура понизилась до 15 градусов мороза.

В настоящее время снегопад в северном регионе продолжается.