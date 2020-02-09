https://news.day.az/society/1201272.html В Азербайджане выпало более 40 см снега - ФОТО
В Азербайджане выпало более 40 см снега - ФОТО
Вчера вечером во всех районах северного региона Азербайджана погода резко ухудшилась, пошел снег.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в северном регионе больше всего осадков выпало в селе Хыналыг Губинского района.
Здесь высота снежного покрова достигла 43 см. В селе Гырыз Губинского района высота снежного покрова составила 40 см, в Халтане - 35 см, в поселке Алтыагадж Хызинского района - 36 см, в Губе - 11 см, в Шабране - 2 см, в селе Набрань Хачмазского района - 1 см, в селе Ясаб Гусарского района - 15 см.
В селе Гырыз Губинского района температура понизилась до 15 градусов мороза.
В настоящее время снегопад в северном регионе продолжается.
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