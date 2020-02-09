Тяжелое ДТП в Азербайджане, есть погибшие и пострадавшие
На шоссе Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.
Как передает Day.Az со ссылкой на Yenicag.az, в результате столкновения следовавшего из Шамкира в Баку микроавтобуса с грузовиком, погибли три человека, в том числе один ребенок.
Семь человек были доставлены в Евлахскую центральную городскую больницу в критическом состоянии.
По факту ведется расследование.
Известны имена некоторых погибших и пострадавших в результате аварии. Один из погибших - Абдуллаев Эмин Асиф оглу (2006 г.р.), житель Шамкирского района.
Личность еще 2 человек, которые погибли в результате аварии, выясняется.
Имена пострадавших:
Ахмедова Сафа Низами гызы
Алиев Джавидан Алияр оглу
Алиев Алияр Ильяс оглу
Иманова Тамила Насир гызы
Гасанова Валида Намиг гызы
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