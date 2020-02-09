На шоссе Баку-Газах произошло тяжелое ДТП.

Как передает Day.Az со ссылкой на Yenicag.az, в результате столкновения следовавшего из Шамкира в Баку микроавтобуса с грузовиком, погибли три человека, в том числе один ребенок.

Семь человек были доставлены в Евлахскую центральную городскую больницу в критическом состоянии.

По факту ведется расследование.

Известны имена некоторых погибших и пострадавших в результате аварии. Один из погибших - Абдуллаев Эмин Асиф оглу (2006 г.р.), житель Шамкирского района.

Личность еще 2 человек, которые погибли в результате аварии, выясняется.

Имена пострадавших:

Ахмедова Сафа Низами гызы

Алиев Джавидан Алияр оглу

Алиев Алияр Ильяс оглу

Иманова Тамила Насир гызы

Гасанова Валида Намиг гызы