Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана Ровзат Гасымов прояснил распространенную в социальных сетях информацию о закрытии камер на избирательных участках.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в настоящее время на избирательных участках работают все веб-камеры: "Все веб-камеры функционируют, ни у одной из камер объектив не перекрыт. Чтобы не влиять на выбор избирателей, в ряде избирательных участков были закрыты камеры безопасности. На избирательных участках должны работать только веб-камеры, установленные в связи с выборами" - отметил Ровзат Гасымов.

Отметим, что в Азербайджане в воскресенье проходит голосование на выборах в Милли Меджлис (парламент).

Для участия в парламентских выборах зарегистрированы 1 314 кандидата.

Кандидатуры 246 человек выдвинуты 19 политическими партиями, 1057 - в индивидуальном порядке, 11 - инициативными группами.

Женщины составляют 21 процент кандидатов, мужчины - 79.

По 125 избирательным округам страны действуют 5 573 постоянных избирательных участка.

В голосовании примут участие 5 329 460 избирателей. На 573 участках проголосуют 340 689 вынужденных переселенцев.

За ходом голосования будут наблюдать 883 международных и 77 790 местных наблюдателей. Из местных наблюдателей 35 152 - представители политических партий. Международные наблюдатели представляют 58 стран и 59 организаций.

Для проведения опроса на выходе из избирательных участков (exit poll) на парламентских выборах в Азербайджане зарегистрированы AJF&Associates Inc. (США) и Лига защиты трудовых прав граждан (совместно), французский Институт социальных исследований Opinion Way и Фонд "Права человека XXI век - Азербайджан" (совместно), Мониторинговый центр Rəy.