Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове временами ожидается снег, сильный северо-западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 1-4 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла, в Баку ночью - 2-4 градуса мороза, днем - 1-3 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 770 до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью и днем 75-85 процентов.

На дорогах возможен гололед.

В районах Азербайджана завтра временами ожидается снег, местами сильный. Днем в большинстве районов преимущественно без осадков, в отдельных местах туман. Западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью - от 0 до 5 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла, в горах ночью 10-15 градусов мороза, днем - 3-8 градусов мороза. На дорогах возможен гололед.