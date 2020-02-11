https://news.day.az/society/1202096.html В Азербайджане оштрафована известная клиника
В Азербайджане оштрафована известная клиника
ЗАО "Atlas Medical Center" оштрафована на 5000 манатов за несоблюдение правил наружной рекламы.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, решение об этом принял Наримановский районный суд.
"Atlas Medical Center" подало апелляционную жалобу на решение суда.
Обжалование рассматривается в Бакинском апелляционном суде.
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