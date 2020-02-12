Международный аэропорт Гейдар Алиев первым на постсоветском пространстве стал предлагать особую помощь пассажирам с так называемой "невидимой" или "скрытой" инвалидностью, сообщил Day.Az глава пресс-службы ЗАО "Азербайджан Хава Йоллары" (AZAL) Паша Кесамански.

"Бакинский аэропорт будет обслуживать пассажиров с невидимыми ограничениями в приоритетном порядке, при условии наличия соответствующего удостоверения, а также удостоверения международного образца. На сегодняшний день перелетов пассажиров с такими ограничениями пока не было зарегистрировано", - отметил Кесамански.

Главная цель проекта - сделать перелеты более комфортными и менее волнительными для пассажиров с особыми потребностями.

"Авиаперелеты могут создать проблемы для детей и взрослых с синдромом аутизма, а также для их семей и попутчиков. Я рад, что при поддержке организатора первого Конгресса Fərqli Fərdlər ("Разные люди") для детей с особенностями развития компании CEO, а также Центра реабилитации для детей с расстройствами аутистического спектра мы в числе первых смогли внести свой скромный вклад в создание доступной среды в Международном аэропорту Гейдар Алиев для пассажиров с особенностями развития. AZAL и в дальнейшем будет всячески поддерживать совместные с Центром проекты, уделяя особое внимание детям с расстройством аутистического спектра", - отметил первый заместитель исполнительного директора AZAL Джамиль Манизаде.

Дополнительная информация по прохождению процедур предполетного досмотра, таможенного и пограничного контроля представлена на официальном сайте Международного аэропорта Гейдар Алиев: http://www.airport.az/ru/