Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове переменная облачность, временами будет пасмурно, в течение дня местами ожидаются осадки, подует временами усиливающийся северо-западный ветер, сообщает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове этой ночью составит 0-3 градусов, днем - 5-8 градусов тепла, в Баку ночью - 0-2 градусов, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 765 до 774 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 75-85 процентов.

В районах Азербайджана завтра местами осадки, в горных территориях ожидается снег, днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных местах туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Ночью - от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 мороза, днем 0-3 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове временами ожидается усиление северного ветра, которое может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.