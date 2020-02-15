https://news.day.az/society/1203341.html Названы сроки завершения ремонта на крупном проспекте в Баку
Названы сроки завершения ремонта на крупном проспекте в Баку
На проспекте Гейдара Алиева в направлении города ведутся ремонтные работы. Об этом сообщили Trend в Государственном агентстве автомобильных дорог, передает Day.Az.
"Ремонтные работы будут вестись в течении 10-15 дней. Данные работы связаны со строительством подземного пешеходного перехода", - отметил специалист Госагентства Бахруз Аббасов.
Агентство заранее просит водителей воспользоваться главной дорогой проспекта в соответствии с направлением движения, чтобы не образовалась высокая плотность движения на территории указанного участка.
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