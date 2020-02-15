В Азербайджане регулярно проводятся различные спортивные мероприятия. Мы видим, что страна играет важную роль в международном спорте. Об этом в субботу сказал Trend посол Франции в Азербайджане Закари Гросс, передает Day.Az.

"Рад, что в Баку проходит Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Франция также является спортивной страной, поэтому мы очень рады находиться здесь и поддерживать сборную нашей страны и другие команды. На Национальной арене гимнастики царит отличная атмосфера", - сказал он.

Дипломат подчеркнул, что соревнования важны для спортсменов, и их можно назвать подготовкой к Олимпийским играм Токио-2020.

Говоря о развитии гимнастики в Азербайджане, Закари Гросс добавил, что этот вид спорта в стране доступен для всех.

"Это очень демократичный вид спорта. Важно, чтобы как можно больше людей занимались гимнастикой, в том числе дети и подростки", - сказал посол.

Закари Гросс также добавил, что надеется на тесное сотрудничество в будущем между Францией и Азербайджаном в сфере спорта.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблинг) проходит на Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, принимают участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день проходят квалификационные, а во второй день пройдут финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.