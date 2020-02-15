В Азербайджане необходимо расширить возможности интеграции в общество детей, страдающих аутизмом.

Об этом замминистра труда и социальной защиты Анар Керимов сказал на II Конгрессе "Fərqli Fərdlər" для детей, нуждающихся в особой заботе, который проходит в Баку, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что забота о детях, нуждающихся в особой заботе, основная часть государственной политики: "Среди них особое место занимают дети, страдающие аутизмом, в отношении которых осуществляются важные меры по социальной реабилитации. За прошедший период в рамках проектов развития интернатов и детских домов в двух учреждениях социальных услуг Минтруда были созданы условия для получения данных услуг почти 300 детьми".

По словам Керимова, созданы новые центры по реабилитации и восстановлению для детей: "В течение года реабилитационными услугами здесь пользуются около 300 детей, в том числе, дети с аутизмом. В учреждениях им оказываются услуги психолога, терапевта".

Замминистра добавил, что в прошлом году число социальных проектов было увеличено, ими воспользовались 9000 человек, в том числе и дети, нуждающиеся в особой заботе: "Среди социальных услуг, которые были оказаны в прошлом году, особу роль играет забота о детях с аутизмом, в отношении которых был реализован отдельный проект с участием более 800 детей. Этот проект планируется продолжить в 2020-2021 годах. В рамках этого проекта особое значение придавалось социально-психологической реабилитации, физиотерапевтическому лечению, обследованиям, социальной интеграции, консультациям невропатолога".