"Наши граждане, эвакуированные из Китая в Турцию, отправлены в Азербайджан".

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказали в посольстве Азербайджана в Турции. Один из 6 граждан Азербайджана -7-летняя девочка, 3 - члены одной семьи.

Делегация посольства во главе с послом Азербайджана в Турции Хазаром Ибрагимом прибыла в парк Гейдара Алиева, расположенный в Анкаре, вместе с азербайджанцами, выписанными из больницы. В парке они возложили цветы к памятнику Гейдару Алиеву, выразили признательсность Азербайджану, Турции и Китаю.

Хазар Ибрагим сообщил АПА, что с первого дня число наших граждан, эвакуированных из Китая, составляло 6 человек: "Информация о том, что было 7 человек, не соответствует действительности".