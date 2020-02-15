На регулярную маршрутную линию № 111 будут привлечены автобусы марки Isuzu Novo kiti, сообщили Day.Az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

Согласно требованию БТА, компания ООО BMH заменила четыре автобуса моделью Isuzu Novo kiti, которые в настоящее время эксплуатируются по маршрутным линиям. Продолжаются мероприятия по замене других автобусов на новые. В ближайшее время на линию планируется вывести еще 10 автобусов той же модели.

Новые автобусы по линии регулярных маршрутов № 111, действующих в поселке Локбатан, будут сданы в эксплуатацию 17 февраля 2020 года.

В автобусах, позволяющих повысить качество обслуживания пассажиров, смогут комфортно размещаться люди с инвалидностью, а также пассажиры с колясками. Для этого в автобусах установлен специальный механизм.

Отметим, что в целях модернизации системы общественного транспорта Баку продолжаются работы по обновлению автобусного парка.