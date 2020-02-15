Все виды гимнастики активно развиваются в Азербайджане, сказала в субботу Trend зрительница Кубка мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку Гурратуэйн Магсудова, передает Day.Az.

"Сегодня я пришла в Национальную арену гимнастики поболеть и поддержать свою внучку, участницу соревнований Сельджан Магсудову. Заниматься прыжками на батуте она начала в 2014 году. Кстати, гимнастикой занимается и ее брат, который демонстрирует большие успехи. Интерес у них к спорту наблюдается с детства, потому что в нашей семье много спортсменов", - сказала она.

По словам зрительницы, организация соревнований проходит на высоком уровне, о чем свидетельствуют и отзывы зарубежных гостей.

"Наши спортсмены участвуют в международных соревнованиях, завоевывают медали. В Баку проходят престижные гимнастические турниры, у нас замечательная Арена гимнастики, гости из других стран в восторге от созданных здесь условий. Все это - показатель развития и процветания гимнастики в стране", - добавила она.

Отметим, что Кубок мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке (тамблингу) проходит в Национальной арене гимнастики в Баку 15-16 февраля. В Кубке, который носит лицензионный характер на Олимпийские игры Токио-2020, примут участие 150 гимнастов из 30 стран.

Азербайджан на Кубке мира представляют два гимнаста - Сельджан Магсудова (индивидуальные прыжки на батуте) и Фарид Мустафаев (акробатическая дорожка).

В первый день проходят квалификационные, а во второй день пройдут финальные соревнования. Гимнастам, набравшим самые высокие баллы на турнире, традиционно будет вручен Кубок AGF Trophy.