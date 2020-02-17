Министерство здравоохранения и Госагентство по обязательному медицинскому страхованию Азербайджана распространили совместную информацию.

Как сообщили в минздраве, по данным Клинического медицинского центра на 17 февраля, в инфекционном отделении находятся 2 человека, передает Day.Az со ссылкой на АПА.

Госпитализированные являются студентами, гражданами Азербайджана, обучающимися в Пекине. Один из них 1992 года рождения, другой - 1994-го. Оба студента прибыли из Уханя в Анкару 1 февраля. Там они были помещены в карантин. Результаты анализов были отрицательные, во время приезда в Баку температура несколько превышала норму. В настоящее время температура соответствует норме, серьезных проблем со здоровьем нет. Наблюдения врачей продолжаются.