Битва умнейших. Шоу "Слабое звено" стартовало на телеканале "МИР". Как и раньше, каверзные вопросы задает ведущая Мария Киселева. Выигрывает тот, у кого не сдают нервы. А герой сюжета из Баку уже доказал, что он неслабое звено. Пятилетний Максуд обыгрывает взрослых в шахматы и считает быстрее калькулятора, передает Day.Az со ссылкой на МИР 24.

Первыми слова Максуда были не мама и папа, а раз-два-три. А первыми игрушками - пешки, слоны и кони.

"Честно говоря, его туда брать не хотели. Не хотели брать именно из-за возраста. Тогда ему четыреö даже не было", - рассказал отец вундеркинда Заур Юсуфзаде.

Через год Максуд взял золото на турнире, обойдя восьмилетних шахматистов.

Настольный футбол - лишь переменка между занятиями математикой. Вместо учителя - компьютерная программа. Максуд считает в уме не только с компьютером на перегонки, но и с калькулятором в руках продавца, когда мама берет его с собой на рынок.

"Он сразу же может сказать, какая у тебя сдача, сколько ты должен дать. Мы стараемся его детский труд не использовать в собственных целях. Да, это круто, настоящий наш помощник", - отметила мама вундеркинда Эльнара Юсуфзаде.

Максуд Юсуфзаде занял второе место и имеет полное право сказать: Я не слабое звено!