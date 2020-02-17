https://news.day.az/society/1203741.html В Азербайджане обнародовано число обратившихся для совершения хаджа
В Азербайджане обнародовано число обратившихся для совершения хаджа
Для совершения хаджа из Азербайджана обратились 150 человек.
Об этом АПА сообщили в Управлении мусульман Кавказа, передает Day.Az.
В сообщении отмечается, что прием документов начался 24 января и продлится до конца мая.
В УМК также отметили, что хадж ожидается в период с 20 июля по 15 августа.
Отметим, в этом году квота составляет 1500 человек, а стоимость хаджа - 4490 долларов США.
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