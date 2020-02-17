Внесена ясность в вопрос сноса т.н. "Экологического поста" на трассе Баку-Губа
С 7,5 километра автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации до Хырдаланского круга и в обратном направлении идут быстрые и качественные реконструкционные работы.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.
По его словам, в рамках реконструкционных работ, проводимых Агентством, дорога будет расширена по двум полосам:
"Для этого на упомянутую территорию привлечено достаточно техники. В результате расширения дорог территория так называемого "Экологического поста" будет немного сдвинута. Информация о полном снесении поста не соответствует действительности. На данный момент на территории поста не проводятся работы по сносу".
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