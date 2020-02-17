С 7,5 километра автомобильной дороги Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации до Хырдаланского круга и в обратном направлении идут быстрые и качественные реконструкционные работы.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал пресс-секретарь Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Анар Наджафли.

По его словам, в рамках реконструкционных работ, проводимых Агентством, дорога будет расширена по двум полосам:

"Для этого на упомянутую территорию привлечено достаточно техники. В результате расширения дорог территория так называемого "Экологического поста" будет немного сдвинута. Информация о полном снесении поста не соответствует действительности. На данный момент на территории поста не проводятся работы по сносу".