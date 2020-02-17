В Балакенском районе Азербайджана в соответствии с распоряжением Президента Ильхама Алиева в текущем году начата реконструкция автомобильной дороги Гуллар-Тюлю-Талалар-Аджилыгбина-Гайса, протяженностью 39,2 километра и начатая на 155 километре автодороги Евлах-Загатала-Грузия. Об этом сообщает Trend со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана (ГААДА), передает Day.Az.

Согласно информации, в соответствии с поручениями и распоряжениями Президента Азербайджана Ильхама Алиева о продолжении проектов реконструкции и строительства на территории страны междугородних и межпоселковых автомобильных дорог, Госагентством автодорог Азербайджана реализуются важные проекты дорожной инфраструктуры.

Капитальный ремонт автомагистрали стал отрадным фактом для жителей района. Из-за истечения срока эксплуатации данной дороги возникли некоторые трудности с передвижением граждан, особенно в осенне-зимний сезон.

Автомобильная дорога Гуллар-Тюлю-Талалар-Аджилыгбина-Гайса реконструирована до четвертого технической категории с двумя полосами движения. Ширина проезжей части составляет шесть метров, а ширина обочины - два метра.

В настоящее время восстанавливаются деформированные части вдоль дороги, в необходимых местах расширяется дорожная полоса до 10 метров и строится новая, а также ведется строительство нового дорожного фундамента, состоящего из песчано-гравийной смеси.

В рамках проекта существующие водопроводные трубы приводятся в рабочее состояние, в необходимых местах устанавливаются новые. В результате этих работ во многих местах уже установлены новые водопроводные трубы различных диаметров и построен один четырехугольный водопровод.

Согласно требованиям "Строительных норм и правил", будут проводиться работы по асфальтированию проезжей части. Таким образом, дорога площадью около 230 тысяч квадратных метров будет покрыта асфальтобетонной смесью из крупного и мелкого зерна толщиной 12 сантиметров.

После завершения строительных работ будут установлены дорожные знаки и информационные доски дорожного движения, будут проведены работы по прокладке горизонтальных линий разметки дороги.

Целью реконструкции автомобильной дороги Гуллар-Тюлю-Талалар-Аджилыгбина-Гайса является облегчения перевозки грузов и пассажиров, а также обеспечение доступа жителей семи населенных пунктов как к центру района, так и к автомагистрали Евлах-Загатала-Грузия.

Все работы находятся под непосредственным контролем ГААДА.