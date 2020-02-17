Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, вечером облачность увеличится, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-западным ветром, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 2-5, днем - 8-10, в Баку ночью - 3-5, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 777 до 773 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 80-90, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Умеренный западный ветер.

Ночью - 1-6 , днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - 3-8 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.