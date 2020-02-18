https://news.day.az/society/1203981.html Кровавый инцидент на бакинском вокзале
Кровавый инцидент на бакинском вокзале
В Бинагадинском районе произошла поножовщина.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на Баладжарском железнодорожном вокзале.
Житель Абшеронского района Мовланов Рашад Галиб оглу 1996 г.р. получил ножевое ранение в ходе конфликта с незнакомым лицом.
Пострадавший с колото-резаными ранами в области груди доставлен в горбольницу №1.
Полиция выясняет обстоятельства.
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