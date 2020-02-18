В Бинагадинском районе произошла поножовщина.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел на Баладжарском железнодорожном вокзале.

Житель Абшеронского района Мовланов Рашад Галиб оглу 1996 г.р. получил ножевое ранение в ходе конфликта с незнакомым лицом.

Пострадавший с колото-резаными ранами в области груди доставлен в горбольницу №1.     

Полиция выясняет обстоятельства.  