В Ясамальском районе Баку найден труп неизвестного мужчины.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, у ресторана "Papa Johns Pizza", расположенного по адресу Мирзаага Алиев, 139, найден труп мужчины примерно 55-60 лет. 

По факту ведется расследование в Ясамальской районной прокуратуре.