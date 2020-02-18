https://news.day.az/society/1203985.html Перед бакинским рестораном нашли труп мужчины
Перед бакинским рестораном нашли труп мужчины
В Ясамальском районе Баку найден труп неизвестного мужчины.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, у ресторана "Papa Johns Pizza", расположенного по адресу Мирзаага Алиев, 139, найден труп мужчины примерно 55-60 лет.
По факту ведется расследование в Ясамальской районной прокуратуре.
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