Народный артист Азербайджана Фаик Агаев совершил благородный поступок в Насиминском районе Баку.

Как сообщает Day.Az, будучи гостем проекта Popumuz var Мурада Арифа на Youtube, он, сидя в машине, увидел, как несколько молодых людей затеяли драку на улице Низами (более известной как Торговая).

Ф.Агаев немедленно подошел к ним и разнял дерущихся, успокоил их, после чего те разошлись.

"Не терплю таких вещей. Зачем эти два парня из-за сигареты, неосторожного слова должны попадать в неприятности? Не хочу, чтобы так было. Пусть знают, что к ним может подойти взрослый, успокоить", - подчеркнул Ф.Агаев.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.