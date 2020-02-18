Фаик Агаев предотвратил крупную драку в центре Баку - ВИДЕО
Народный артист Азербайджана Фаик Агаев совершил благородный поступок в Насиминском районе Баку.
Как сообщает Day.Az, будучи гостем проекта Popumuz var Мурада Арифа на Youtube, он, сидя в машине, увидел, как несколько молодых людей затеяли драку на улице Низами (более известной как Торговая).
Ф.Агаев немедленно подошел к ним и разнял дерущихся, успокоил их, после чего те разошлись.
"Не терплю таких вещей. Зачем эти два парня из-за сигареты, неосторожного слова должны попадать в неприятности? Не хочу, чтобы так было. Пусть знают, что к ним может подойти взрослый, успокоить", - подчеркнул Ф.Агаев.
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