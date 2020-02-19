В Баку "друг" хозяина магазина оказался мошенником - ВИДЕО
Вчера из магазина сувениров на улице Джейхуна Гаджибейли в Наримановском районе Баку мошенническим путем украли 50 манатов, передает Day.Az
Как сообщает Trend, инцидент попал на камеру видеонаблюдения.
Неизвестный мужчина средних лет зашел в помещение и, представившись другом владельца объекта и сотрудником расположенного рядом магазина, попросил в долг 50 манатов, так как у него нет денег на сдачу своему покупателю.
Через некоторое время выяснилось, что в близлежащих магазинах такой человек не работает.
Более того, он подобным образом ограбил и другие объекты.
Правоохранительные органы проинформированы об этом.
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