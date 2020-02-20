В Баку перед домом торжеств зарезали 3 братьев. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, инцидент произошел перед домом торжеств "Тарлан" в Бинагадинском районе.

Ножевые ранения получили жители Баку Роял Абышов (1995 г.р.), его братья Имамали (1995 г.р.) и Рамин (1989 г.р.).

Сотрудники полиции задержали в качестве подозреваемого Сархана Махмудова.

По факту в управлении полиции района возбуждено уголовное дело по статье 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).