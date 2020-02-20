Скончался журналист, президентский стипендиат Мулятиф Адуров.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, журналист умер на 80-м году жизни после длительной болезни сердца.

Отметим, что Мулятиф Адуров долгие годы работал в газете "Бакы". С 1980 года продолжил работу в АзТВ. Он был заведующим отделом международных радиопередач, работал в редакциях программ АзТВ "Səhər görüşləri", "Dalğa", общественно-политических программ, был заместителем главного редактора и главным редактором программы "Xəbərlər".