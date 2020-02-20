Директор Бардинского государственного колледжа управления и технологий Халеддин Алекперов и его заместитель Ильгар Дурсунов задержаны в качестве подозреваемых лиц.

Об этом говорится в совместном сообщении минобразования и Генпрокуратуры, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно сообщению, на основании поступившей информации о незаконных действиях директора колледжа, Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре при участии сотрудников минобразования предприняли оперативно-розыскные меры.

В ходе проведенных мероприятий были выявлены основательные подозрения на то, что директор и замдиректора колледжа массово брали взятки за успешную сдачу студентами зимней сессии, покрывали прогулы уроков, за деньги отпускали студентов с уроков, переводили их из других учебных заведений и так далее.

По факту в Главном управлении возбуждено уголовное дело по ст. 311.3.1 и 311.3.2 (неоднократное получение должностным лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества группой лиц по предварительному сговору или организованной группой) УК Азербайджана.

Для всестороннего, полного и объективного проведения следствия по уголовному делу решением суда в их кабинетах был проведен обыск, во время которого были обнаружены и изъяты студенческие билеты и дипломы студентов колледжа, пометки о получении денег в различных суммах, полученных от студентов, а также другие, важные по делу документы и предметы.

В настоящее время продолжаются необходимые следственно-оперативные мероприятия по установлению круга виновных лиц и студентов колледжа, чьи законные интересы нарушили эти лица, а также по возмещению нанесенного ущерба.

Генпрокуратура и минобразования просят граждан сообщать о подобных незаконных деяниях на горячую линию161 Главного управления по борьбе с коррупцией при генпрокуроре и горячую линию 146 минобразования.