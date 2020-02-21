До конца этого года планируется завершить строительство и сдать в эксплуатацию 100-километровую часть новой дороги, проложенной параллельно с 45-го километра автомобильной дороги Баку- госграница с РФ (с поселка Зейналабдина Тагиева до 208-го километра).

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал журналистам председатель правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов.

По его словам, параллельная дорога станет первой платной автомобильной дорогой в Азербайджане.

С.Мамедов также отметил, что после полного ввода в эксплуатацию альтернативной дороги будет обеспечено восстановление бетонной части дороги Баку-Губа.

"Мы каждый год ремонтируем пришедшие в негодность участки бетонной части дороги Баку-Губа. Возможно, после полного ввода в эксплуатацию альтернативной дороги будет обеспечена реконструкция бетонной дороги", - отметил С.Мамедов.