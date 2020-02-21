https://news.day.az/society/1205245.html Азербайджанский певец вызван в полицию
Азербайджанский певец вызван в полицию
Певец Манаф Агаев приглашен в Главное управление полиции города Баку.
Об этом АПА сообщил начальник пресс-службы ГУПБ майор полиции Эльшад Гаджиев, передает Day.Az.
Он сказал, что с Манафом Агаевым была проведена профилактическая беседа. Певец сказал, что раскаивается в своем поступке и просит прощения.
Напомним, некоторое время назад певец Манаф Агаев в передаче "Ən yaxşısı" призвал к насилию в отношении женщин.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре