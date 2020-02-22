https://news.day.az/society/1205313.html В Азербайджане в школах распространился новый вирус - ФОТО
В Азербайджане в школах распространился новый вирус - ФОТО
В некоторых селах Товуза распространился "паротит".
Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, заболевание, которое является вирусным, наблюдается уже на протяжении четырех месяцев.
Школьники перестали посещать занятия вот уже 20-25 дней.
Заболевание впервые распространилось в селе Ашагы Гушчу.
Затем болезнь начала распространяться в Говларе, Ибрагимхаджылы и других населенных пунктах. Наиболее вирус распространен в школах.
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