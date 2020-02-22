В некоторых селах Товуза распространился "паротит".

Как передает Day.Az со ссылкой на baku.ws, заболевание, которое является вирусным, наблюдается уже на протяжении четырех месяцев.

Школьники перестали посещать занятия вот уже 20-25 дней.

Заболевание впервые распространилось в селе Ашагы Гушчу.

Затем болезнь начала распространяться в Говларе, Ибрагимхаджылы и других населенных пунктах. Наиболее вирус распространен в школах.