https://news.day.az/society/1205387.html В Мингячевире внука шехида назвали Эрдоганом
В Мингячевире внука шехида назвали Эрдоганом
В Мингячевире новорожденного внука шехида назвали Эрдоганом.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в роддоме Мингячевира у сына шехида Тахира Шамхалова родился сын.
Родители назвали сына Эрдоганом в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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