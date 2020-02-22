В Мингячевире новорожденного внука шехида назвали Эрдоганом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, в роддоме Мингячевира у сына шехида Тахира Шамхалова родился сын.

Родители назвали сына Эрдоганом в честь президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.