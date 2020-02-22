Синоптики сказали, какой будет погода в Баку завтра
Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, будет пасмурно, в основном без осадков, передает Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.
Ночью и утром местами туман. Южный ветер днем сменится северным.
Температура воздуха на полуострове ночью - 4-7, днем - 8-11 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем - 8-10 градусов тепла.
Атмосферное давление в пределах нормы - 766 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.
В районах Азербайджана в основном без осадков. В некоторых местах туман, ночью и утром в восточных районах изморось.
Западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха составит ночью 4-8, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью - от -3 до +2, днем - 6-11 градусов тепла.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре