На границе Азербайджана с Ираном усилены меры контроля
На контрольно-пропускном пункте (КПП) "Билясувар", расположенном на границе с Азербайджаном, в Билясуварском районе иранской провинции Ардебиль усилены меры здравоохранения в целях борьбы с новым коронавирусом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил генеральный директор Управления автомобильного транспорта иранской провинции Ардебиль Али Рахмати.
По его словам, в результате договоренности с Университетом медицинских наук провинции Ардебиль будут проводиться 24-часовые проверки.
Рахмати добавил, что все участки КПП были продезинфицированы, работникам были выданы защитные маски.
По его словам, через этот пограничный пункт ежедневно въезжают в Иран 4500 иностранцев.
"В общей сложности в этом году (начиная с 21 марта 2019 года) были импортированы, экспортированы 854 000 тонн товаров посредством этого пункта", - отметил Рахмати.
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