Выявление коронавирусной инфекции в соседнем Иране не могло не повлиять на въезд и выезд из этой страны.

Резко сокращается количество людей, пересекающих границу в обоих направлениях. В связи с этим министерство здравоохранения Азербайджана распространило предупреждение, передает Day.Az.

Согласно сообщению, распространение коронавируса и на Иран серьезно повлияло и на связи с этой страной. Туристические компании выражают серьезное беспокойство в связи со сложившейся ситуацией.

По словам представителей туркомпаний, из-за данной проблемы количество людей, направляющихся из нашей страны в Иран, резко сократилось. Многие обращения в связи с турами в Иран были отменены.

Но, по словам эксперта по туризму Рахмана Гулиева, есть и те, кто посещают религиозные места, и им также рекомендуется соблюдать осторожность.

В марте, в связи с праздником Новруз, обычно больше всего туристов приезжает в Азербайджан из Ирана. Однако в этом году их число резко сократилось, повсеместно отменяются брони в отелях.

Эта тенденция затронула и рынок иранской продукции. Торговые точки, которые продают товары иранского производства, говорят, что они продолжают продавать свои товары, потому что закупили их задолго до выявления коронавируса. Впоследствии же, они также планируют сократить количество закупаемой иранской продукции.

Министерство здравоохранения уже усилило контроль на КПП на таможне. В случае возникновения каких-либо подозрений на вирус, незамедлительно будут приняты все необходимые меры.

Отметим, что число погибших от коронавируса в Иране достигло 18 человек.