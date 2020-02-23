Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местам возможен туман, изморось. Об этом сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, передает Day.Az.

В течение умеренный юго-западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-11 градусов тепла, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление опустится с 765 миллиметров до 755 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 75-85, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако в некоторых северных и восточных районах ночью и утром ожидаются дожди, в горных районах - снег. Ночью и утром в отдельных местах будет туман. Юго-западный ветер в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 4-8, днем - 12-17 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 5-10 градусов тепла.