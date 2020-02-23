Еще одно землетрясение магнитудой 5,8 было зафиксировано на турецко-иранской границе в 110 километрах к юго-западу от станции Нахчыван.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана,

Согласно информации, землетрясение ощущалось до 3-4 баллов в Нахчыванской Автономной Республике.