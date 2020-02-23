Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию прокомментировали сообщения в социальных сетях о размещении зараженных коронавирусом людей в Центральную клиническую больницу.

Как говорится в сообщении, поступившим в Trend, распространенная по этому поводу звукозапись не соответствует действительности: "Руководство Центральной клинической больницы также подтвердило недействительность информации.

Отметим, что в случае опасности вируса у лиц, въезжающих в страну, они помещаются в специально выделенные государственные медицинские учреждения.

На данный момент нет размещенных в больницу с подозрением на коронавирус.

Министерство здравоохранения и Государственное агентство по обязательному медицинскому страхованию призывают граждан верить только официальной информации".