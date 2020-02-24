Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером местами возможны дожди, временами усиливающийся юго-западный ветер днем сменится сильным северо-западным ветром.

Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 5-7, днем - 8-12, в Баку ночью - 5-7, днем - 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 752 до 760 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность составит 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра временами ожидаются дожди, в горных и предгорных районах - снег, в ряде северных и восточных районов сильный. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью - 3-7, днем - 10-15 градусов тепла, в горах ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 3-6 градусов тепла.