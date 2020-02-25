В Баку трагически скончался рабочий.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, случай произошел на пункте приема металлов в поселке Бинагади.

Во время погрузки обломков металлов в грузовую машину рабочий Заур Салимов (1977 г.р.) остался под колесами транспортного средства (КамАЗ), управляемого Эльдаром Наджафовым (1973 г.р.).

По факту в прокуратуре Бинагадинского района по статье 162.2 (Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека) возбуждено уголовное дело.